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В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Родина» открылся первый пункт экспресс-тестирования на ВИЧ (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Родина» открылся первый пункт экспресс-тестирования на ВИЧ (ФОТО)

13 мая 2016, 12:35Здоровье и экологияМарина
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