В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Родина» открылся первый пункт экспресс-тестирования на ВИЧ (ФОТО)

Пункт тестирования организован в рамках всероссийской акции по профилактике заболеваний вирусом иммунодефицита человека, которые в свою очередь могут вызвать заболевание СПИДом.

Существенную помощь в открытии пункта тестирования оказали работники благотворительного фонда «Независимость». В день открытия сотрудники фонда предлагали тагильчанам сделать быстрое тестирование, раздавали буклеты с информацией о предупреждении инфицирования.

Мы не первый год сотрудничаем и сейчас готовим наших сотрудников к обучению по профилактике ВИЧ-инфекции на базе городского СПИД-центра поделились работники благотворительного фонда.

Фото: ЦПГИ «Вместе»

Напомним, в Нижнем Тагиле 1% населения имеет ВИЧ-статус. Свердловская область относится к наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией районам Российской Федерации.

Время работы кабинета экспресс-тестирования: понедельник, среда, с 17-00 до 19-00. Пункт проверки на ВИЧ-инфекцию находится в доме №57 по проспекту Ленина, в помещении кинотеатра. Результаты анонимного тестирования становятся известны в течение 15 минут.

Также тагильчане могут осуществить проверку на наличие ВИЧ-инфекции в районе вокзала - каждую последнюю среду месяца. Передвижной пункт работает с 16-00 до 19-00.