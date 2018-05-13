Риски эпидемии кори повышаются в Свердловской области перед ЧМ-2018
13 мая, 09:30Здоровье и экология
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Вспышка кори грозит жителям Свердловской области в 2018 году. Риски по распространению заболевания возрастают перед ЧМ-2018, уверены в Роспотребнадзоре.
Об этом СМИ сообщают эпидемиологи Свердловской области. Они говорят о том, что в 2016 году подобная вспышка заболевания доставила свердловчанам и медикам много неприятностей, пишет «ЕТВ».
В связи с этим свердловчанам советуют привиться от кори. Сделать это можно в медицинском учреждении по месту жительства.
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