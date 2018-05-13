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Новости Нижнего Тагила

Жительница Первоуральска купила в «Магните» фарш с фрагментом мыши (ФОТО)

13 мая 2018, 10:00Добавить новость
город,продукты,Россия,Свердловская область,Первоуральск,Магнит,мясо,качество
В Первоуральске местные жители обнаружили в фарше кусок шкурки мыши, а в детском кефире – паука. Об этом пользователи рассказали в городском паблике.

Девушка по имени Екатерина рассказала, что приобрела в «Магните» фарш фирмы «Бабушка Марьюшка». Дома она обнаружила в мясе нечто похожее на кусочек шкурки мыши. Местная жительница сделала фотографии и поделилась с пользователями. Многие предположили, что в этом говяже-свином фарше оказался, вероятно, кусочек шкуры коровы или свиньи. Другие сетуют, что в мясном продукте за 150 рублей вряд ли можно найти хорошее мясо.

Еще одна жительница Первоуральска рассказала о своей «находке». В детском кефире «Наша Маша» она обнаружила паука. В связи с этим она отправила «Богадновичскому молочному заводу» снимки и получила только извинения, передаёт издание RuNews. О том, где был куплен кисломолочный продукт, не сообщается.

город,продукты,Россия,Свердловская область,Первоуральск,Магнит,мясо,качествогород,продукты,Россия,Свердловская область,Первоуральск,Магнит,мясо,качество
Фото: паблик ВК «Инцидент Первоуральск»
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