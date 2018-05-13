Жительница Первоуральска купила в «Магните» фарш с фрагментом мыши (ФОТО)

Девушка по имени Екатерина рассказала, что приобрела в «Магните» фарш фирмы «Бабушка Марьюшка». Дома она обнаружила в мясе нечто похожее на кусочек шкурки мыши. Местная жительница сделала фотографии и поделилась с пользователями. Многие предположили, что в этом говяже-свином фарше оказался, вероятно, кусочек шкуры коровы или свиньи. Другие сетуют, что в мясном продукте за 150 рублей вряд ли можно найти хорошее мясо.