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Жительница Первоуральска купила в «Магните» фарш с фрагментом мыши (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Первоуральска купила в «Магните» фарш с фрагментом мыши (ФОТО)

13 мая, 10:00Здоровье и экология
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