467 гектаров леса сгорело в Свердловской области в выходные

Всего на территории Свердловской области в майские праздники произошло 44 природных пожара, еще 58 гектаров были охвачены огнем вне территории леса. К пожароопасной обстановке привела аномальная для мая погода. Например, 12 мая был зарегистрирован очередной температурный рекорд региона +29 градусов.

За сутки сотрудники МЧС выезжали на тушение природных пожаров не менее 10 раз. Основная масса пожаров была потушена в первые сутки. Всего в регионе с начала сезона потушено более 120 природных возгораний.