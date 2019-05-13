467 гектаров леса сгорело в Свердловской области в выходные
Сегодня, 14:21Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие праздничные выходные, с 9 по 12 мая, в Свердловской области сгорело 467 гектаров леса, сообщает ИД «Комсомольская правда».
Всего на территории Свердловской области в майские праздники произошло 44 природных пожара, еще 58 гектаров были охвачены огнем вне территории леса. К пожароопасной обстановке привела аномальная для мая погода. Например, 12 мая был зарегистрирован очередной температурный рекорд региона +29 градусов.
За сутки сотрудники МЧС выезжали на тушение природных пожаров не менее 10 раз. Основная масса пожаров была потушена в первые сутки. Всего в регионе с начала сезона потушено более 120 природных возгораний.
Напомним, что в минувшие выходные в Свердловской области был введен противопожарный режим. Он действует в 37 муниципалитетах региона. Горожанам запрещены въезд в лес на автомобиле и разведение открытого огня на природе.
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