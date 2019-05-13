В Нижних Сергах больные сахарным диабетом пройдут бесплатное обследование

Работа мобильного пункта «Диамобиль» на базе лечебно-диагностического модуля «Диабет-центр» в Нижних Сергах запланирована с 13 по 17 мая. Предполагается, что будут обследованы порядка 200 больных сахарным диабетом. Врачи будут принимать до 40 пациентов ежедневно. Списки обследуемых были подготовлены заранее, в них входят люди, которые болеют сахарным диабетом первого и второго типов уже более пяти лет.