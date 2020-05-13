Павел Креков: большинство заболевших коронавирусом на Урале заразились внутри семьи

По словам Крекова, основными путями заражения стали внутрисемейные и контактные случаи. Креков отметил, что контактные случаи заражения происходят из-за несоблюдения режима самоизоляции.

Люди не соблюдают самоизоляцию и проводят большие мероприятия, выезжают на пикники. А мы потом все это расхлебываем, сказал вице-губернатор.