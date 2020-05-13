Павел Креков: большинство заболевших коронавирусом на Урале заразились внутри семьи
Сегодня, 20:12Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Большинство свердловчан, заболевших коронавирусом, заразились им внутри семьи. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Крекова, основными путями заражения стали внутрисемейные и контактные случаи. Креков отметил, что контактные случаи заражения происходят из-за несоблюдения режима самоизоляции.
Люди не соблюдают самоизоляцию и проводят большие мероприятия, выезжают на пикники. А мы потом все это расхлебываем, сказал вице-губернатор.
Однако большинство случаев, по его словам, все-таки происходят, когда один член семьи заражает другого. Еще одним путем распространения инфекции стали случаи, когда больные коронавирусом приезжают из других регионов.
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