Тагильская компания закупила для инфекционной больницы оборудование на 10,5 миллиона

Согласно документам коммерческого предложения, медоборудование обошлось компании в сумму около 10,5 миллионов рублей.

В сложных условиях пандемии бизнес оказывает поддержку пострадавшим гражданам, а также медицинским учреждениям. В стороне не остались и тагильские предприятия.

Когда начала обостряться ситуация с коронавирусом, генеральный директор Евгений Устюжанинов мне дал указание найти медицинское учреждение, которому мы бы могли оказать помощь в приобретении оборудования,рассказал TagilCity.ru директор по безопасности компании «Металлинвест» Юрий Леонов.

Представитель компании выяснил, что лечением больных коронавирусом в Нижнем Тагиле занимается инфекционная больница. Компания «Металлинвест» связалась с руководством больницы, чтобы узнать, какая помощь требуется медучреждению.

От них пришла заявка на аппарат ИВЛ, аппарат УЗИ и мониторы пациентов. После этого мы нашли организации, которые занимаются изготовлением, либо продажей этого оборудования — заключили с ними договор, заплатили. Сейчас ждём поставки, согласно условиям договора,рассказывает Юрий Леонов.

«Металлинвест» закупил у ООО «Медтрейд» 20 мониторов Mindray iMEC: 13 единиц по 200 тысяч рублей, семь единиц по 450 тысяч рублей. Также были закуплены две ультразвуковые портативные диагностические системы высокого класса Mindray M7 за три миллиона рублей. Аппарат искусственной вентиляции лёгких Newport e360 обошёлся «Металлинвесту» в 1,7 миллиона рублей. Монтаж всего оборудования, а также годовая гарантия входят в стоимость.