В России зафиксировано более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом

Таким образом, число зараженных в стране составляет 242 271 человек.

У 4461 пациентов, среди новых случаев, заболевание протекает без выраженных симптомов.

За сутки по выздоровлению из больниц выписано 4491 пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 48 003 человек.

При этом, зафиксировано 96 новых летальных случаев. Число скончавшихся за все время пандемии коронавируса составляет 2212 человек.

На данный момент под наблюдением медиков остается более 259 тысяч человек.