В России зафиксировано более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В России за минувшие сутки официально подтверждено еще 10 028 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, число зараженных в стране составляет 242 271 человек.
У 4461 пациентов, среди новых случаев, заболевание протекает без выраженных симптомов.
За сутки по выздоровлению из больниц выписано 4491 пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 48 003 человек.
При этом, зафиксировано 96 новых летальных случаев. Число скончавшихся за все время пандемии коронавируса составляет 2212 человек.
На данный момент под наблюдением медиков остается более 259 тысяч человек.
По количеству заболевших коронавирусом, Россия вышла на второе место в мире.
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