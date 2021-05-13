112 автомобилей LADA для свердловских больниц поставит челябинская компания

Компания зарегистрирована в декабре 2002 года, основным видом деятельности является оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами. С 2007 года директор организации — Александр Мещеряков.
Цена контракта составила 97,7 миллиона рублей. Будут поставлены легковые автомобили LADA LARGUS, тип R90, модификация RS045L от АО «АВТОВАЗ».
Поставщик за свой счет в течение 60 календарных дней должен доставить товар в Екатеринбург в ГАУЗ СО «СОКБ № 1» на улице Волгоградская, 185. Необходимо провести предпродажную подготовку и первичный инструктаж получателей.
Гарантия на автомобили должна составлять 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Контракт действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, минздрав Свердловской области объявлял закупку на семиместные автомобили с механической коробкой передач. Они должны быть оборудованы электростеклоподъемниками, аудиосистемой и центральным замком с дистанционным управления. Согласно разнарядке в Нижнем Тагиле один новый автомобиль получит поликлиника № 3, а Демидовская больница — три машины.