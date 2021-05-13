112 автомобилей LADA для свердловских больниц поставит челябинская компания

Напомним, минздрав Свердловской области объявлял закупку на семиместные автомобили с механической коробкой передач. Они должны быть оборудованы электростеклоподъемниками, аудиосистемой и центральным замком с дистанционным управления. Согласно разнарядке в Нижнем Тагиле один новый автомобиль получит поликлиника № 3, а Демидовская больница — три машины.