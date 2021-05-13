Администрация ГГО оспорила 18 млн долга за ликвидацию незаконных свалок

Напомним, суд обязал администрацию ГГО оплатить 18,6 миллиона рублей в пользу регионального оператора по обращению с ТКО компании «Рифей». Последняя ликвидировала свалку вдоль дороги в одном километре от села Петрокаменское в объеме одна тысяча кубических метров, а также свалку между селом Краснополье и деревней Темно-Осиновая в объеме 500 кубических метров. Основными расходами были указаны ликвидация мест несанкционированных свалок в размере 15,7 миллиона рублей и захоронение ТКО на сумму 2,8 миллиона рублей. Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск «Рифея».