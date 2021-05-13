Администрация ГГО оспорила 18 млн долга за ликвидацию незаконных свалок

Администрация ГГО оспорила 18 млн долга за ликвидацию незаконных свалок
Администрация ГГО оспорила 18 млн долга за ликвидацию незаконных свалок
Сегодня, 15:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Администрация Горноуральского городского округа оспорила решение суда о выплате 18 миллионов рублей за ликвидацию несанкционированных свалок.

30 апреля 2021 года была подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 апреля 2021 года. Администрация ГГО не согласилась выплачивать 18,6 миллиона рублей.

Напомним, суд обязал администрацию ГГО оплатить 18,6 миллиона рублей в пользу регионального оператора по обращению с ТКО компании «Рифей». Последняя ликвидировала свалку вдоль дороги в одном километре от села Петрокаменское в объеме одна тысяча кубических метров, а также свалку между селом Краснополье и деревней Темно-Осиновая в объеме 500 кубических метров. Основными расходами были указаны ликвидация мест несанкционированных свалок в размере 15,7 миллиона рублей и захоронение ТКО на сумму 2,8 миллиона рублей. Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск «Рифея».

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ЭксклюзивНижний Тагил
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