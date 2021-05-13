Роспотребнадзор проверил «Водоканал» на устранение сброса стоков в реку Тагил

Роспотребнадзор проверил «Водоканал» на устранение сброса стоков в реку Тагил
Роспотребнадзор проверил «Водоканал» на устранение сброса стоков в реку Тагил
Сегодня, 14:16Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Роспотребнадзор завершил проверку по отношению «Водоканала» в Нижнем Тагиле. Компания, директором которой является Вячеслав Таран, должна была устранить нарушения, касающиеся сброса стоков в реку Тагил. Информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования завершило внеплановую проверку по шести выявленным ранее нарушениям со стороны ООО «Водоканал-НТ».

Согласно данным на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, проверка началась 19 февраля и продлилась до 3 марта. Проверка проводилась с целью установления факта исполнения предприятием ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Напомним, в мае 2020 года Роспотребнадзором в ходе восьми дневной проверки было обнаружено шесть нарушений на предприятии ООО «Водоканал-НТ». Среди выявленных нарушений были такие, как пользование объектом реки Тагил без документов, на основании которых возникает право пользования объектом, сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Тагил, превышение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Тагил.

Также в ходе проверки были обнаружены несоответствия платежной базы при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Проверяющий орган установил, что Водоканал-НТ осуществлял выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Также предприятием осуществлялось накопление отхода смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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