Роспотребнадзор проверил «Водоканал» на устранение сброса стоков в реку Тагил

Роспотребнадзор завершил проверку по отношению «Водоканала» в Нижнем Тагиле. Компания, директором которой является Вячеслав Таран, должна была устранить нарушения, касающиеся сброса стоков в реку Тагил. Информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования завершило внеплановую проверку по шести выявленным ранее нарушениям со стороны ООО «Водоканал-НТ». Согласно данным на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, проверка началась 19 февраля и продлилась до 3 марта. Проверка проводилась с целью установления факта исполнения предприятием ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Напомним, в мае 2020 года Роспотребнадзором в ходе восьми дневной проверки было обнаружено шесть нарушений на предприятии ООО «Водоканал-НТ». Среди выявленных нарушений были такие, как пользование объектом реки Тагил без документов, на основании которых возникает право пользования объектом, сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Тагил, превышение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Тагил. Также в ходе проверки были обнаружены несоответствия платежной базы при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Проверяющий орган установил, что Водоканал-НТ осуществлял выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Также предприятием осуществлялось накопление отхода смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод.

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