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В Североуральске ребенок проглотил 20 магнитов: в местной больнице помогать не спешили (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Североуральске ребенок проглотил 20 магнитов: в местной больнице помогать не спешили (ФОТО)

13 июня 2016, 10:20Здоровье и экология
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