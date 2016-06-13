В Североуральске ребенок проглотил 20 магнитов: в местной больнице помогать не спешили (ФОТО)

Мама Сони – Анна, не досчитавшаяся 20-ти деталей, сразу же отправилась с ребенком в больницу. Она выяснила, что магнитные шарики неокуба могут взаимодействовать друг с другом через стенки кишечника, истончая их и приводя к серьезным последствиям. Родители уверены, что поплатились за свою невнимательность, однако, самым страшным, по их словам, оказалась врачебная халатность.

В местной больнице маленькую пациентку приняли, но консультация оказалась недолгой: после рентгена малышку отправили домой. Молодой хирург Денис Аксенов уверял, что после порции слабительного магниты выйдут сами.

Но ни 21, ни 22 мая родители магнитов не нашли. В больнице родителям едва удалось добиться повторного осмотра и рентгена. На снимке было видно, что магниты склеились в кольцо и опускаются в кишечник. Такая ситуация могла спровоцировать перитонит.

Анне удалось получить направление в Краснотурьинск, в городской больнице которого их уже ждали. На месте врачи, посовещавшись, хотели отправить ребенка в Екатеринбург, но времени на транспортировку было мало. Операция была проведена утром 23 мая.

Малышка уже давно дома, ее выписали 31 мая. О случившемся Соне напоминает лишь вертикальный шрам на животе.

Фото с сайта nslovo.info

От рокового конструктора родители уже избавились. Несколько раз Анна пыталась выяснить у главного врача больницы в Североуральске, почему их ребенка не прооперировали в городской больнице. Но дозвониться до Владимира Новоселова родителям не удалось. Анна собиралась даже писать письмо в Министерство здравоохранения, но так и не взялась за это. По ее словам, главное, что девочка жива.