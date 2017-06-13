Медработники Новоуральской ЦГБ пожаловались на сокращение штата и расформирование отделения пульмонологии
13 июня 2017, 15:25Здоровье и экология
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В Свердловской области продолжаются сокращения медработников.
Как пишет URA.RU, в СМИ обратились сотрудники Новоуральской ЦГБ. Они сообщили, что с 1 июля будет сокращена часть медперсонала.
Медработники говорят, что будут сокращены санитарки и медсестры. Также сокращается количество койко-мест и расформировывается отделение пульмонологии. Это не только потери рабочих мест сотрудниками больницы, но и грядущие сложности для пациентов.
Пока получить комментарий в минздраве Свердловской области не удалось.
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