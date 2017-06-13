Несанкционированная свалка из бетонного мусора появилась в парке «Народный»: в Нижнем Тагиле ведётся проверка (ФОТО, ВИДЕО)

Заявление о несанкционированной свалке мусора уже подано в отделение полиции.

Очень много бутылок из-под автомобильной химии, запчасти, покрышки. Кто-то расчищал территорию и не нашёл ничего лучше, чем свалить мусор на территорию парка «Народный». Напомню, парк полностью строится на деньги благотворителей, то есть из городского бюджета не тратится ни копейки. Поэтому такой поступок циничен вдвойне. Печально, что жители Нижнего Тагила свезли мусор туда, где люди будут отдыхать рассказал редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Штраф за несанкционированную свалку составит около 200 тысяч рублей на юридическое лицо. Количество завезённого мусора равняется примерно 10 КАМАЗам грузоподъёмностью в 10-15 тонн.

Грузили старые бордюры и прочий мусор, для погрузки которых необходима помощь тяжёлой техники, — пояснил Никита Чапурин.

Общественник начал объезд близлежащих гаражных кооперативов. На них должны ещё были остаться следы уборки, так как здесь явно работал погрузчик и КАМАЗы.

Эти следы можно будет зафиксировать и выяснить, с чьей территории вывезен мусор сообщил Никита Чапурин.

В ходе объезда следы привели к Гормолзаводу. Побывавшие там сотрудники полиции Нижнего Тагила подозревают вывоз мусора именно с этой территории.

Мы просим жителей сообщать о таких инцидентах. Парк строится на народные деньги. Так поступить, всё равно, что плюнуть в лицо тагильчанам считает общественник.