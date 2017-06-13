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Несанкционированная свалка из бетонного мусора появилась в парке «Народный»: в Нижнем Тагиле ведётся проверка (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несанкционированная свалка из бетонного мусора появилась в парке «Народный»: в Нижнем Тагиле ведётся проверка (ФОТО, ВИДЕО)

13 июня 2017, 12:56Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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