33% жителей России обратятся к венерологу только при проявлении половой инфекции

С 27 мая по 6 июня российские читатели (1,06 тыс.), в частности москвичи (530 человек), приняли участие в опросе об ИППП. Исследование было проведено холдингом 1MediaInvest и медицинской компанией ИНВИТРО.

Участники опроса в большинстве своём (93%) знают о том, как расшифровывается аббревиатура ИППП. Около ста опрошенных человек думают, что это осложнения от лечения антибиотиками, и несколько человек уверены, что заболевания непривитых питомцев.

11% жителей Москвы, отвечавших на вопросы об инфекциях, не знали, что ИППП включены в государственный перечень социально-значимых заболеваний. В регионах об этом не были осведомлены только 119 участников опроса.

Большинство респондентов не знают, какие именно инфекции входят в перечень передающихся половым путём. Правильный вариант выбрали только 37% опрошенных. Также менее половины прошедших тест сумели назвать возбудителя триппера: в Москве не ошиблись 45%, в регионах – 38%.

Свыше 60% участников опроса, проживающих в регионах, осведомлены о надёжных методах профилактики ИППП. Однако 19% москвичей и жителей регионов считают, что достаточно знаний о том, как распространяется инфекция ВИЧ.

63% участников опроса из Москвы имеют постоянного партнёра. Для 38% из респондентов нормально поинтересоваться у друга/подруги о наличии половых инфекций перед сексом. 73% москвичей уверены, что для профилактики передачи возбудителей достаточно использовать презервативы. Около 30% уверены, что говорить с партнёром об ИППП нужно только после проявления симптомов болезни. 1% москвичей категорически против обсуждения этой темы. 61% жителей столицы России, которые приняли участие в опросе, пойдут к венерологу только после того, как поймут, что подхватили «болячку».

У 68% россиян (не из Москвы) есть постоянный половой партнёр. 21% жителей регионов спросят у полового партнёра справку об отсутствии инфекций. 41% смогут задать вопрос о заболеваниях в устной форме. 34% не поднимают эту тему, а сразу используют презервативы. Только 2% российских респондентов данного исследования уверены в своих партнёрах. 33% из жителей регионов попросят партнера пройти обследование, а 25% пойдут на этот шаг при планировании ребёнка. Для 1% россиян (не москвичей) – тема ИППП является табу. Только 33% жителей регионов пойдут к врачу только при проявлении признаков инфекции.

Результаты опроса не могут порадовать специалистов компании ИНВИТРО, поскольку большинство участников исследования сдают анализы только при проявлении признаков ИППП. При этом, добавили в пресс-службе компании, множество инфекций протекают без симптомов. В компании, основываясь на статистике, говорят о двух группах рисках – молодежь в возрасте от 16 до 22 лет. А также люди среднего возраста – 46-55 лет. Первые, вероятно, не получили достаточное количество информации, а вторые уверены в стабильности своих отношений. В Минздраве уверяют, что нельзя стесняться этой темы. Регулярная проверка важна не только для людей, но и для будущих поколений. Сейчас в ИНВИТРО действует 50% скидка на совместное обследование. При этом сохраняется полная анонимность.