Свердловчанка отсудила у больницы миллион рублей за потерю зрения

В 2017 году женщина поступила в областную больницу для проведения плановой операции на хрусталике глаза. Однако после оперативного вмешательства, проведенного некачественно, левый глаз женщины перестал видеть.

После этого свердловчанка перенесла еще две операции, одна из которых дала осложнение, восстановить зрение не удалось. Пациентка обратилась в ФОМС, проведенная экспертиза показала, что права свердловчанки на качественную медпомощь были нарушены.