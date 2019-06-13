В Нижнем Тагиле медики получили награды в честь профессионального праздника

Большинство из приглашённых за многолетний и добросовестный труд и большой вклад в охрану здоровья, оказание профессиональной медицинской помощи были награждены благодарностями администрации города и благодарственными письмами главы города.

Сегодня у нас есть возможность поблагодарить тех, кто спасает два бесценных для каждого человека дара: жизнь и здоровье. Ваш профессионализм и самоотверженное служение своему делу помогают многим заболевшим людям вернуться к полноценной активной жизни. Целительными являются еще и ваши внимание, поддержка и участие, которые так необходимы пациентам и их близким,подчеркнул Владислав Пинаев.

Владислав Юрьевич отметил успешную работу всех государственных учреждений здравоохранения, которые действуют на территории города. Также благодарности за службу удостоились управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и главного бюро медико-социальной экспертизы. После церемонии награждения глава города рассказал присутствующим о крупных проектах в области медицины, которые реализуются на территории муниципалитета и о перспективах строительства социальных учреждений, которые будут сохранять здоровье тагильчан.