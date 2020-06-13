Минприроды обязало «Водоканал-НТ» убрать скандальную трубу на Черноисточинском пруду

11 июня, прошло заседание рабочей группы по исполнению комплексного плана мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ в Нижнем Тагиле.

С докладом перед присутствующими выступил директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран. Во время его выступления был задан вопрос по поводу демонтажа трубы, которая выходит в Черноисточинский пруд из шламонакопителя. Он заявил, что ее могут демонтировать «хоть завтра».

В результате заместитель министра природных ресурсов по Свердловской области Вячеслав Тюменцев поручил ему сделать это. Сам Таран отметил, что процедура будет проведена на следующей неделе.

На следующей неделе будет произведен демонтаж трубы, заявил Таран.

Также он сообщил, что проект для создания очистного сооружения шламосодержащих вод больше не актуален в связи с «последними веяниями».

Администрацией Нижнего Тагила был размещен конкурс, подразумевающий при строительстве очистных сооружений разместить на территории Черноисточинского гидроузла станцию водоподготовки, в которой учитывается очистка промывных вод с исключением из работы шламонакопителя. В связи с этим разработка проекта по данному объекту не требуется, сообщил Вячеслав Таран.

Также он рассказал о ходе проектных работ по рекультивации шламонакопителя.

«Водоканалом» в феврале проведен конкурс, и по итогам был заключен контракт с ООО «УралГеоПроект», город Екатеринбург, на выполнение проекта по рекультивации шламонакопителя. Срок окончания работ — 30 июня этого годарассказал Вячеслав Таран.

По его словам, на данный момент проводятся инженерно-геодезические, гидрологические и геологические изыскания. Кроме того, проводится определение химического состава донных отложений, почвы, поверхностных вод, а также состав грунтов, планируемых к использованию при рекультивации.

Когда будет получен отчет, то по его результатам разработают техническое задание и разместят конкурс на разработку проекта рекультивации шламонакопителя. Примерный срок проектирования составляет порядка шести месяцев, еще около двух месяцев требуется для проведения экспертизы. Общая стоимость работ, по предварительным оценкам, составляет около пяти миллионов рублей.

Шламонакопитель на территории Черноисточинского водохранилища не будет оставлен ни при каких условиях, подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии Вячеслав Тюменцев. Кроме того, он поручил поставить на контроль ситуацию со сбросом поверхностных вод.

Мы имели негативный момент, когда у вас воды пошли из шламонакопителя в Черноисточинский пруд и вы получили штрафы. Жесткий контроль, в том числе и наш надзорный отдел будет следить, чтобы таких ситуаций больше не повторялось, заявил представитель министерства.

Напомним, 6 октября 2020 года местные жители записали видео, на котором видна мертвая рыба на поверхности Черноисточинского пруда. По словам общественника Андрея Волегова, гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. Подобная ситуация уже происходила в 2016 году, но тогда Минприроды провело проверку и по ее результатам не было выявлено превышения концентрации опасных веществ.

12 октября 2019 года общественниками был организован народный сход, где обсуждались проблемы Черноисточинского водохранилища. Его посетили больше 100 человек, в том числе и начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев. С 16 октября Андрей Волегов проводил трехдневный пикет за реабилитацию водоема. В результате он собрал больше 500 подписей за перенос финансирования на 2020 года. Он направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, а также полпреду в УрФО Николаю Цуканову.

Позже часть тагильских пабликов заявила о том, что «Водоканал» загрязняет пруд. На видео было видно, что в глубине трубы на заглушке проделано отверстие, откуда стекает вода. Общественники считают, что таким способом организация скрывает слив вод. Однако сама организация обратилась в полицию с заявлением, что кто-то испортил муниципальное имущество.