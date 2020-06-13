Тагильчан предупредили о ночных заморозках

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По сообщению ЕДДС Нижнего Тагила, ночью 14 июня ожидаются заморозки до - 2 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заморозки ожидаются в воздухе и на поверхности почвы. Похолодание может негативно сказаться на теплолюбивых растениях.
Ранее о ночных заморозках свердловчан предупреждали 6 июня. Тогда температура также опускалась до - 2 градусов. Помимо этого, 13 и 14 июня на территории Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность.
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