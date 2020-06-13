В Нижнем Тагиле коронавирус подтвержден еще у трех человек

В Свердловской области заболевание подтверждено у жителей 20 населенных пунктов региона. Большее количество выявлено в Екатеринбурге. Там коронавирус подтвержден у 166 человек. Всего в области выявлено 245 случаев. Общее количество заболевших с самого начала пандемии составляет 9071 человек. Кроме того, в регионе 4021 человек выздоровел от заболевания, 50 — скончались.