В Нижнем Тагиле коронавирус подтвержден еще у трех человек
Сегодня, 13:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным оперативного штаба, в Нижнем Тагиле количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки с 12 по 13 июня составило три человека.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, с начала пандемии заболевание выявлено у 356 тагильчан.
В Свердловской области заболевание подтверждено у жителей 20 населенных пунктов региона. Большее количество выявлено в Екатеринбурге. Там коронавирус подтвержден у 166 человек. Всего в области выявлено 245 случаев. Общее количество заболевших с самого начала пандемии составляет 9071 человек. Кроме того, в регионе 4021 человек выздоровел от заболевания, 50 — скончались.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей