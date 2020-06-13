В России общее число заболевших коронавирусом превысило 520 тысяч человек

Отмечается, что у 2970 пациентов заболевание не имеет выраженных симптомов.

В общей сложности с начала пандемии число заболевших составляет 520 129 человек.

Количество выздоровевших достигло 274 641 человек, из них 5271 пациентов было выписано за минувшие сутки.

Кроме того, подтверждено 114 летальных случаев, из них два в Свердловской области. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 6829 человек.