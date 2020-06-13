В Свердловской области число летальных случаев коронавируса достигло 50 человек

Так, в общей сложности от инфекции скончались 50 пациентов.

Всего за сутки в Свердловской области подтверждено 245 случаев заболевания коронавирусом, а общее количество заболевших составило 9071 человек. При этом выздоровели 4021 пациентов, из них 109 за прошедшие сутки.