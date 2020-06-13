В Свердловской области число летальных случаев коронавируса достигло 50 человек
Сегодня, 13:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Число летальных случаев в Свердловской области за последние сутки увеличилось на двух человек, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, в общей сложности от инфекции скончались 50 пациентов.
Всего за сутки в Свердловской области подтверждено 245 случаев заболевания коронавирусом, а общее количество заболевших составило 9071 человек. При этом выздоровели 4021 пациентов, из них 109 за прошедшие сутки.
Напомним, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Он был продлен до 15 июня. Однако было разрешено начать работу магазинам, имеющим отдельный вход, а также площадь не более 400 квадратных метров.
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