В Свердловской области число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

Самое большое количество случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там диагноз поставлен 166 пациентам. Остальные случаи подтверждены в 19 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.

Общее количество заболевших в Свердловской области с начала пандемии составляет 9071 человек.

Из больниц по выздоровлению было выписано 109 человек, а общее количество вылечившихся составляет 4021 пациентов.

Отмечается, что у 88 человек состояние расценивается как тяжелое. В реанимации находятся 76 пациентов, из них 42 подключены к аппаратам ИВЛ. У 569 человек состояние оценивается как средней тяжести.