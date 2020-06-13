В Свердловской области число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек
Сегодня, 13:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области число зараженных коронавирусом продолжает нарастать и за минувшие сутки подтверждено 245 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Самое большое количество случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там диагноз поставлен 166 пациентам. Остальные случаи подтверждены в 19 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.
Общее количество заболевших в Свердловской области с начала пандемии составляет 9071 человек.
Из больниц по выздоровлению было выписано 109 человек, а общее количество вылечившихся составляет 4021 пациентов.
Отмечается, что у 88 человек состояние расценивается как тяжелое. В реанимации находятся 76 пациентов, из них 42 подключены к аппаратам ИВЛ. У 569 человек состояние оценивается как средней тяжести.
Кроме того, подтверждено два новых летальных случая. Общее число скончавшихся составляет 50 человек.
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