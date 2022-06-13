Приостановлена работа детского инфекционного отделения в Невьянске

Приостановлена работа детского инфекционного отделения в Невьянске
Приостановлена работа детского инфекционного отделения в Невьянске
Сегодня, 12:07Здоровье и экологияФото: 1MI
Заморожено функционирование детского инфекционного отделения Центральной районной больнице в Невьянске Свердловской области.

Приостановить деятельность было решено региональным Министерством здравоохранения. Случилось это, потому что единственный врач отделения вышла на пенсию.

Приостановка деятельности детского инфекционного отделения Невьянской ЦРБ
Фото:группа "Инцидент Невьянск" во "Вконтакте"

Сейчас ведется поиск нового доктора. Главный врач Невьянской ЦРБ Денис Волков лично проводил встречи с молодыми специалистами. Однако они, по его словам, отказываются ехать в небольшой город на обычную ставку, предпочитая в крупных клиниках.

Пока инфекционист не найден и не трудоустроен, деятельность отделения невозможна. Невьянских детей с кишечными заболеваниями отвозят в больницы Нижнего Тагила и Верхней Салды. А средний медперсонал отделения временно распределен по другим медицинским учреждениям, сообщил главный врач ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ» Денис Волков на публичной странице больницы ВКонтакте.

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