Приостановлена работа детского инфекционного отделения в Невьянске

Приостановить деятельность было решено региональным Министерством здравоохранения. Случилось это, потому что единственный врач отделения вышла на пенсию.
Сейчас ведется поиск нового доктора. Главный врач Невьянской ЦРБ Денис Волков лично проводил встречи с молодыми специалистами. Однако они, по его словам, отказываются ехать в небольшой город на обычную ставку, предпочитая в крупных клиниках.
Пока инфекционист не найден и не трудоустроен, деятельность отделения невозможна. Невьянских детей с кишечными заболеваниями отвозят в больницы Нижнего Тагила и Верхней Салды. А средний медперсонал отделения временно распределен по другим медицинским учреждениям, сообщил главный врач ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ» Денис Волков на публичной странице больницы ВКонтакте.