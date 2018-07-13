Все водоемы Свердловской области не пригодны для купания

По результатам проверки Роспотребнадзора выяснилось, что на территории Свердловской области нет водоемов, безопасных для купания.
Роспотребнадзор Свердловской области провел исследование 63 водных объектов в регионе. По итогам экспертизы было выявлено, что 68% исследуемых материалов не соответствуют нормам СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по санитарно-химическим показателям, а 17% проб – по микробиологическим показателям.
По регламенту, использовать водный объект для купания можно в случае наличия разрешающего санитарно-эпидемиологического заключения, а также при условии регулярного контроля качества воды в лабораторных условиях.
Озеро Щучье в Тавдинском городском округе в Свердловской области соответствует требованиям СанПиН по качеству воды, однако там не проводится постоянный контроль воды, а на Восточном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге вода не соответствует нормам СанПиН.