Все водоемы Свердловской области не пригодны для купания

Роспотребнадзор Свердловской области провел исследование 63 водных объектов в регионе. По итогам экспертизы было выявлено, что 68% исследуемых материалов не соответствуют нормам СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по санитарно-химическим показателям, а 17% проб – по микробиологическим показателям.

По регламенту, использовать водный объект для купания можно в случае наличия разрешающего санитарно-эпидемиологического заключения, а также при условии регулярного контроля качества воды в лабораторных условиях.