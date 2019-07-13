В Екатеринбурге жители спасли застрявшего в двигателе автомобиля котёнка
Сегодня, 16:59Здоровье и экологияФото: E1.RU
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Утром 13 июля во дворе дома на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге из-под капота припаркованного автомобиля Шкода раздавалось громкое мяуканье. Оказалось, что в двигателе машины застрял котёнок, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Животное залезло в моторный отсек снизу, а обратно выбраться не смогло и застряло возле генератора. При запуске двигателя кот наверняка бы погиб.
Местные жители обратили на мяуканье внимание и попытались вытащить кота. Это удалось сделать водителю Шкоды. Спасательную операцию засняли на камеру смартфона.
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Видео: E1.RU
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