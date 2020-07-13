Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле достигло почти 800 человек

Всего в Свердловской области подтверждено за период с 12 по 13 июля 218 случаев, а в общей сложности коронавирус подтвержден более чем у 16 тысяч человек. Кроме того, скончались за сутки шесть человек, а общее число смертей достигло 163 человека.