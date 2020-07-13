Мобильный госпиталь «Екатеринбург-ЭКСПО» принял первых пациентов
Сегодня, 14:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Резервный госпиталь, созданный на базе «Екатеринбург-ЭКСПО», начал принимать первых пациентов, пишет ЕАН со ссылкой на генерального директора центра Игоря Данилова.
Сюжеты: Коронавирус
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что госпиталь уже принял девять пациентов в состоянии средней тяжести.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие госпиталя. Также замгубернатора Павел Креков рассказал, что организовано четыре реанимационные койки и 45 обычных. Кроме того, сообщалось, что почти 85% коек, организованных для больных коронавирусом — заняты.
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