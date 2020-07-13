Мобильный госпиталь «Екатеринбург-ЭКСПО» принял первых пациентов

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что госпиталь уже принял девять пациентов в состоянии средней тяжести.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие госпиталя. Также замгубернатора Павел Креков рассказал, что организовано четыре реанимационные койки и 45 обычных. Кроме того, сообщалось, что почти 85% коек, организованных для больных коронавирусом — заняты.