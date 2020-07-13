Нижнетагильская прокуратура проверит Левихинский рудник после разлива «кислотных рек»
Сегодня сотрудники Нижнетагильской природоохранной прокуратуры под руководством заместителя природоохранного прокурора Роберта Слепухина проведут проверку на территории Левихинского рудника, где разлились «кислотные реки», пишет Znak со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Свердловской области Марину Канатову.
По ее словам, в ходе проверки будут взяты пробы воды и грунта, а также будет уточнено, насколько эффективно выполняется работа по нейтрализации шахтных вод, за которые отвечает ГКУ «Уралмоноцит».
Она отметила, что ситуация давно на контроле областной прокуратуры и проверки проводились неоднократно. Кроме того, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вносилось предписание с рекомендацией увеличения финансирования работ по нейтрализации шахтных вод.
По данным «Уралмоноцита», нейтрализуется около семи миллиардов вод. При этом дополнительно было выделено 26 миллионов рублей.
В ходе проверки также будет выяснено, насколько эффективно используются средства, а также достаточно ли их для устранения экологической проблемы.
В Министерстве природных ресурсов региона заявили, что они также обращались в разные ведомства с просьбой признать рудник подлежащим ликвидации с использованием мер безопасности. Однако в ведомстве отметили, что пока Левихинский рудник — это предприятие федерального значения. В нем есть запасы полезных ископаемых и драг металла. Соответственно, проводить его ликвидацию — нецелесообразно.
Ранее в «Инстаграме» блогера под ником Zamkad_life была опубликована серия снимков с Левихинского рудника, которые были сделаны с высоты птичьего полета. На кадрах видно, как многочисленные ручьи, вытекшие из шахт — загрязняют природу.