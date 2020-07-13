В Нижнем Тагиле МФЦ опроверг данные о заболевшей COVID-19 сотруднице

По словам работников, в МФЦ Ленинского района не последовало плановых проверок, тестирований остальных сотрудников и обращений в органы Роспотребнадзора после якобы выявленного у коллеги коронавируса.

Мы обсуждали, что их должны посадить на самоизоляцию. Но, по нашим данным, они все работают,рассказал сотрудник МФЦ Тагилстроевского района.

Как сообщил в МФЦ, у сотрудников Ленинского района нет выявленных случаев заболеваний. Помещения оборудованы всеми средствами защиты с учетом санитарных норм и требований: специалисты используют перчатки, маски, дезинфицирующие средства, в офисе работают бактерицидные облучатели. Сотрудников пропускают в помещение только при наличии масок или респираторов. Каждый сотрудник на входе обеззараживает руки антисептиком и проходит проверку на температуру тела.

Официальная информация о подтвержденных случаях заболевания работников МФЦ в Ленинском районе города Нижнего Тагила COVID-19 отсутствует. В качестве дополнительных профилактических мер в помещении МФЦ в Ленинском районе города Нижнего Тагила по адресу: ул. Космонавтов, 45, проведена полная санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия,ответили TagilCity.ru в МФЦ.