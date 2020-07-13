В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило отметку в 16 тысяч человек
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за сутки с 12 по 13 июля зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Наибольшее число случаев по-прежнему подтверждено в Екатеринбурге. Там диагноз подтвержден у 137 человек. Остальные заболевшие являются жителями 17 населенных пунктов региона.
В общей сложности в области подтверждено 17 127 случаев заболевания.
Отмечается, что 202 человека находятся в тяжелом состоянии, 160 из них находятся в реанимации, в том числе 79 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 985 человек.
По выздоровлению из больниц были выписаны 68 человек. Всего выздоровевших с начала пандемии насчитывается 9964 человека.
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