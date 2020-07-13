В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило отметку в 16 тысяч человек

Наибольшее число случаев по-прежнему подтверждено в Екатеринбурге. Там диагноз подтвержден у 137 человек. Остальные заболевшие являются жителями 17 населенных пунктов региона.

В общей сложности в области подтверждено 17 127 случаев заболевания.

Отмечается, что 202 человека находятся в тяжелом состоянии, 160 из них находятся в реанимации, в том числе 79 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 985 человек.