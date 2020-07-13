В Свердловской области подтверждено еще шесть летальных случаев коронавируса
Сегодня, 13:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Согласно данным оперативного штаба Свердловской области, от коронавируса за минувшие сутки скончались еще шесть человек.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности инфекция унесла жизни 168 уральцев.
Напомним, за сутки было подтверждено 218 новых случаев заболевания, а общее число зараженных уже перешагнуло отметку в 16 тысяч человек. Отмечается, что выздоровели 9964 человека.
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