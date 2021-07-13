Число «ковидных» пациентов с кислородным голоданием возросло в Свердловской области

Количество пациентов, заболевших коронавирусом и нуждающихся в кислороде, резко выросло в больницах Свердловской области. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

По его словам, изменения случились в третью волну заболеваемости. Ранее от общего числа госпитализированных с COVID-19 больных с кислородозависимой формой насчитывалось около 40-45%, однако теперь ситуация поменялась. Сейчас мы говорим про 64%, а в крупных «ковидных» госпиталях это число достигает 80%,отметил Андрей Карлов. Напомним, 13 июля вице-губернатор Свердловской области Павел Креков высказал озабоченность тем, что уральцы не соблюдают нормы эпидбезопасности, что приводит к росту числа зараженных коронавирусом. Названы причины третьей волны коронавируса в Свердловской области

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