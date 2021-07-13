Названы причины третьей волны коронавируса в Свердловской области

Названы причины третьей волны коронавируса в Свердловской области
Названы причины третьей волны коронавируса в Свердловской области
Сегодня, 16:43Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В ходе очередного брифинга со СМИ по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, причины третьей волны коронавируса озвучил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Во время брифинга с журналистами 13 июля Павел Креков высказал озабоченность тем, что свердловчане не соблюдают нормы эпидбезопасности, что приводит к росту числа зараженных коронавирусом.

Заместитель губернатора Свердловской области назвал одной из причин третьей волны заражения инфекцией большое количество выпускных, проведенных в образовательных учреждениях региона. Из-за них, по мнению чиновника, стали чаще болеть дети.

Можно сколько угодно сетовать на то, что медицина не дорабатывает, но надо задать вопрос, почему у нас произошла третья волна. Она началась в том числе из-за того, что мы игнорировали правила санитарной безопасности… Заканчиваем детский сад — нужен выпускной, заканчиваем девятый класс — еще один выпускной. Еще чуть-чуть, и мы будем проводить их раз в полгода, сказал Креков.

Он также отметил, что в данный момент поликлиники области работают с максимальной нагрузкой.

Напомним, число коек для пациентов с COVID-19 увеличилось на тысячу Свердловской области. Дополнительные места появились в больницах Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Верхней Туры.

Сюжеты:
Коронавирус
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