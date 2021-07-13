Названы причины третьей волны коронавируса в Свердловской области

Можно сколько угодно сетовать на то, что медицина не дорабатывает, но надо задать вопрос, почему у нас произошла третья волна. Она началась в том числе из-за того, что мы игнорировали правила санитарной безопасности… Заканчиваем детский сад — нужен выпускной, заканчиваем девятый класс — еще один выпускной. Еще чуть-чуть, и мы будем проводить их раз в полгода, сказал Креков.