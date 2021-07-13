Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Нижнем Тагиле

Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Нижнем Тагиле
Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:29Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Максимальное суточное значение заболевших коронавирусом за все время пандемии зафиксировано в Нижнем Тагиле. В период с 12 по 13 июля лабораторно подтверждено 54 случая.

В общей сложности за время пандемии в городе заболели 7 258 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. В Свердловской области выявлено 459 новых случаев COVID-19.

Состояние 689 госпитализированных оценивается как тяжелое, 393 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в это число входят 295 человек, которые подключены к аппаратам ИВЛ. 5 084 человека госпитализированы в больницы региона в состоянии средней тяжести.

За минувшие сутки по выздоровлению выписано 412 человек. Общее число выписанных достигло 91 790 свердловчан. Зафиксировано 13 случаев смерти больных коронавирусов. Общее число — 4 040 человек.

Напомним, 13 июля в России в третий раз за месяц побит суточный рекорд смертности от коронавируса. За прошедшие сутки скончались еще 780 пациентов.

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
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