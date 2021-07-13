Превышение формальдегида до 2 ПДК зафиксировано постами УГМС в Нижнем Тагиле

Кроме того, 8 июля при замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор TagilCity.ru показал превышение нормы диоксида азота в 3,5 раза. В этот день тагильчане наблюдали выброс в виде черного дыма со стороны Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Однако посты УГМС тогда не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе, как и в другие дни, когда жители города видели выбросы в районе КХП.