Превышение формальдегида до 2 ПДК зафиксировано постами УГМС в Нижнем Тагиле

Превышение вредного вещества в воздухе за неделю, по данным ведомства, было два дня:
Кроме того, 8 июля при замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор TagilCity.ru показал превышение нормы диоксида азота в 3,5 раза. В этот день тагильчане наблюдали выброс в виде черного дыма со стороны Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Однако посты УГМС тогда не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе, как и в другие дни, когда жители города видели выбросы в районе КХП.
Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Напомним, Роспотребнадзор включил Нижний Тагил в список из восьми городов с «неприемлемым канцерогенным риском».