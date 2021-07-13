Превышение формальдегида до 2 ПДК зафиксировано постами УГМС в Нижнем Тагиле

Превышение формальдегида до 2 ПДК зафиксировано постами УГМС в Нижнем Тагиле
Превышение формальдегида до 2 ПДК зафиксировано постами УГМС в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:08Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
За неделю, с 2 по 9 июля, посты ФГБУ «Уральское УГМС» фиксировали превышение формальдегида в Нижнем Тагиле до 2 ПДК.

Превышение вредного вещества в воздухе за неделю, по данным ведомства, было два дня:

  • 5 июля на ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок) концентрация формальдегида достигала до 1,2 ПДК;
  • 6 июля на ПНЗ № 1 (Вагонка) - до 2 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 1,02 ПДК.

Кроме того, 8 июля при замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор TagilCity.ru показал превышение нормы диоксида азота в 3,5 раза. В этот день тагильчане наблюдали выброс в виде черного дыма со стороны Коксохима ЕВРАЗ НТМК. Однако посты УГМС тогда не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе, как и в другие дни, когда жители города видели выбросы в районе КХП.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, Роспотребнадзор включил Нижний Тагил в список из восьми городов с «неприемлемым канцерогенным риском».

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