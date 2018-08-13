До 23 градусов Цельсия: тёплая неделя ожидается в Нижнем Тагиле

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В Свердловской области утром 12 августа уральские синоптики зафиксировали заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура не превышала минус два градуса Цельсия.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
В Уральском Гидрометцентре отметили, что это не значит, что лето закончилось в августе. Так, по прогнозам синоптиков, жаркие дни ожидаются в начале рабочей недели.
На ближайшие пять дней прогнозируется температура воздуха в дневное время максимум до 23 градусов Цельсия, ночью на столбиках термометра зафиксируется не менее 10 градусов по шкале Цельсия.
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