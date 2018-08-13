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Гнилые фрукты продавались со скидкой в «Магните» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гнилые фрукты продавались со скидкой в «Магните» в Екатеринбурге

Сегодня, 08:30Здоровье и экология
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