Гнилые фрукты продавались со скидкой в «Магните» в Екатеринбурге

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В магазине торговой сети «Магнит» в Екатеринбурге на Эльмаше местные жители на прилавках нашли гнилые овощи.
Сюжеты: Екатеринбург
Торговая точка находится по адресу Шефская, 62.
На фотографиях от пользователя видно, что в ящиках на прилавках в изобилии лежат гнилые персики и сливы. При этом под фруктами висит ценник с надписью «Персик свежий».
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Горожане в комментариях не удивляются этому факту. По их словам, практически в каждом продуктовом магазине можно найти подобный товар. Также они возмущены тем, что торговые точки предлагают людям продукты такого качества.
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