Первые заморозки зафиксированы в Свердловской области

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12 августа 2018 года в Свердловской области были зафиксированы первые заморозки.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний ТагилИсточник: «Вечерние Ведомости»
В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что утром 12 августа на севере региона температура воздуха понизилась до 0…+2 градуса.
Однако прогнозируется, что в начале недели на территории региона будет теплая погода.
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