В Нижнем Тагиле второй день подряд зафиксирован выброс сероводорода

Автоматическая станция контроля, расположенная по улице Бирюзовой, в период с 00:00 до 12:00 зафиксировала превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода на отметке 5,8 ПДКмр. Стоит отметить, что сутками ранее, эта величина составляла 1,04 ПДКмр.

Это уже второй день, когда экологи сообщают о повышенном содержании в атмосфере Нижнего Тагила вредных веществ. В понедельник, 12 августа, повышение было также выявлено в Екатеринбурге, Серове, Первоуральске, Краснотурьинске и Кировграде.