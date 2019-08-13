В Нижнем Тагиле второй день подряд зафиксирован выброс сероводорода
Сегодня, 18:17Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Экологи составили справку о загрязнении атмосферы на 13 августа. Согласно данным в ней, на территории Нижнего Тагила вновь зафиксировано превышение допустимой нормы сероводорода в воздухе, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автоматическая станция контроля, расположенная по улице Бирюзовой, в период с 00:00 до 12:00 зафиксировала превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода на отметке 5,8 ПДКмр. Стоит отметить, что сутками ранее, эта величина составляла 1,04 ПДКмр.
Это уже второй день, когда экологи сообщают о повышенном содержании в атмосфере Нижнего Тагила вредных веществ. В понедельник, 12 августа, повышение было также выявлено в Екатеринбурге, Серове, Первоуральске, Краснотурьинске и Кировграде.
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