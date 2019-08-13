В Свердловской области от укусов клещей пострадали 31,1 тысячи человек
Сегодня, 10:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным на 12 августа, от укусов клещей в Свердловской области пострадали 31,1 тысячи человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В столице Урала нападению клещей подверглись более 10 тысяч человек, из них — 1,3 тысячи детей. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 59 свердловчан, из них семь детей. Диагноз «клещевой боррелиоз» подтвержден у 371 человека, из них 53 ребенка.
Наибольшая активность клещей отмечена в Рефтинском ГО, Талицком ГО, Пышминском ГО, Тугулымском ГО.
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