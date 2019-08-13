В Свердловской области от укусов клещей пострадали 31,1 тысячи человек

В столице Урала нападению клещей подверглись более 10 тысяч человек, из них — 1,3 тысячи детей. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 59 свердловчан, из них семь детей. Диагноз «клещевой боррелиоз» подтвержден у 371 человека, из них 53 ребенка.