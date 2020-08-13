Прокуратура обязала «Водоканал-НТ» провести обеззараживание на очистных сооружениях

В соответствии с законодательством, профилактические, в том числе и дезинвазионные работы должны проводится на очистных сооружениях непрерывно, независимо от результатов санитарно-паразитологического контроля. Они направлены на обеззараживание стоков от возбудителей паразитарных заболеваний.