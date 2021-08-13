Администрацию ГГО обязали ликвидировать несанкционированную свалку в Новоасбесте

Администрацию ГГО обязали ликвидировать несанкционированную свалку в Новоасбесте
Администрацию ГГО обязали ликвидировать несанкционированную свалку в Новоасбесте
Вчера, 21:58Здоровье и экологияФото: 1МI
Нижнетагильская природоохранная прокуратура обязала главу Горноуральского округа Дмитрия Летникова ликвидировать незаконную свалку в карьере Новоасбест.

В ходе проверки было установлено, что МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» и ООО «СтройДорСервис» в 2020 году заключили договор на поставку 10 тысяч тонн грунта для рекультивации земель. Однако, под видом грунта был привезен строительный мусор.

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» совместно с прокуратурой выявили свалку опасных строительных отходов. Исследования показали, что отходы токсичны и имеют IV класс опасности.

Главе Горноуральского ГО Дмитрию Летникову было вынесено представление нижнетагильской прокуратурой об устранении нарушений. Директора МКУ «Управление хозяйством Горноуральского ГО» привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В мае 2021 года прокуратура выявила, что несанкционированная свалка не ликвидирована. Тогда нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку.

Ленинский суд удовлетворил требования и обязал администрацию устранить нарушения и восстановить состояние окружающей среды.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Минприроды и Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провели проверку после публикации TagilCity.ru о размещении мусора в поселке Новоасбест из цеха «Уралхимпласт — ХА» в Нижнем Тагиле. По итогам проверки проверяющими органами было направлено исковое заявление в Ленинский районный суд.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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