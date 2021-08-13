На неделю жаркая погода вернется в Свердловскую область

На неделю жаркая погода вернется в Свердловскую область
На неделю жаркая погода вернется в Свердловскую область
Сегодня, 13:01Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Теплая погода ожидается на Среднем Урале до конца следующей недели.

ФГБУ «Уральское УГМС» информирует, что в период с 16 по 20 августа 2021 года в Свердловской области ожидается теплая летняя погода без существенных осадков.

Температура днем будет прогреваться до +22…+27 градусов, ночью температура воздуха будет снижаться до +10…+16 градусов. На севере региона возможны кратковременные дожди, температура воздуха в дневные и ночные часы будет на 3-4 градуса прохладнее.

Пришедший с севера антициклон в западной части способствовал установлению теплой погоды, отметили синоптики.

Напомним, предупреждения о смоге и высокой пожарной опасности были объявлены в Свердловской области.

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