На неделю жаркая погода вернется в Свердловскую область

ФГБУ «Уральское УГМС» информирует, что в период с 16 по 20 августа 2021 года в Свердловской области ожидается теплая летняя погода без существенных осадков.
Температура днем будет прогреваться до +22…+27 градусов, ночью температура воздуха будет снижаться до +10…+16 градусов. На севере региона возможны кратковременные дожди, температура воздуха в дневные и ночные часы будет на 3-4 градуса прохладнее.
Пришедший с севера антициклон в западной части способствовал установлению теплой погоды, отметили синоптики.
Напомним, предупреждения о смоге и высокой пожарной опасности были объявлены в Свердловской области.