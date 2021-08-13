Превышений ПДК не зафиксировано: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 13 августа

В пятницу 13 августа по итогам 2-минутных замеров воздуха между трамвайной остановкой и железнодорожным вокзалом в 9:40 в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,3 до 1,3 мг/м3.

В результате 2-минутных замеров диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода уровень диоксида азота поднимался до 1,3 мг/м3. Журналист TagilCity.ru произвел 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей при температуре воздуха +14 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду, их результаты остались по нолям. Напомним, Роспотребнадзором было выявлено превышение хлороформа в питьевой воде в Нижнем Тагиле. Превышение хлороформа в питьевой воде нашел тагильский Роспотребнадзор Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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