Родители обвинили детский сад в замалчивании вспышки коронавируса в Екатеринбурге

Отец 2-летнего воспитанника детского сада «ИгруЛя-Ля» в Екатеринбурге и нянечка детского учреждения написали заявления в Роспотребнадзор о несоблюдении правил в садике по предотвращению распростаранения коронавирусной инфекции.

На неблагополучную эпидемиологическую ситуацию пожаловался родитель, ребенок которого посещает детский сад «ИгруЛя-Ля» по улице Евгения Савкова, 35/2 в Екатеринбурге. Когда у мужчины заболел 2-летний сын и он вызвал «скорую», то приехавшие по месту вызова врачи, уточняя информацию о детском учреждении, которое посещает ребенок, удивились и сообщили, что сотрудник из этого учреждения с диагнозом COVID-19 находится в больнице. После заявления медиков мужчина решил выяснить ситуацию у руководства детским учреждением и задал вопрос в общем чате в WhatsApp. Но вместо ответа, его удалили из чата. Сообщения родителя увидела одна из родительниц и успела их переслать заболевшей нянечке, которая и лежит в больнице. Та в свою очередь связалась с ним по телефону. Со ее слов выяснилось, что на работе не требуют ни тестов на коронавирус, ни справок от врача. Руководство детского сада отрицает данную информацию и заявляет, что и тесты все есть, и что сотрудники не болели и больничного в связи с коронавирусом ни у кого не было. По итогам разбирательства отец воспитанника из детского сада «ИгруЛя-Ля» и нянечка подали заявления с жалобой в Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что жалобы родителя и сотрудника дадут толчок для проведения расследования. Напомним, о тяжелых последствиях коронавируса у детей и подростков рассказали в Роспотребнадзоре, что после болезни у несовершеннолетних могут возникать серьезные осложнения. О тяжёлых последствиях COVID-19 у детей и подростков рассказали в Роспотребнадзоре

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