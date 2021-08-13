Уральский врач: «вакцинация против COVID-19 не остановит четвертую волну осенью»

Учебный год для школьников, студентов и преподавателей в Свердловской области пройдет в условиях эпидемиологического неблагополучия, считает врач, эксперт лабораторной диагностики в Екатеринбурге, Александр Соловьев.

Из-за динамики распространения «дельта»-штамма коронавируса COVID-19 учебный год в учебных заведениях на Среднем Урале начнется в неблагоприятных условиях, информирует Е1. По мнению уральского эпидемиолога Александра Соловьева, достаточный уровень защиты населения посредством вакцинации от коронавируса в настоящий момент не сформирован. Жители региона в недостаточном количестве прошли вакцинацию, считает он. Уровень заболеваемости несопоставимо выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да и сам вирус сильно изменился, он стал более заразен. В настоящее время концентрация вируса в начале заболевания в 1000 раз выше, чем у старых штаммов COVID-19,комментирует Александр Соловьев. Напомним, уральский эпидемиолог считает, что смерть — это не самый страшный исход COVID-19. Перенеся коронавирус в лёгкой форме, многие пациенты сталкиваются с различными проблемами, влияющими на их качество жизни. Избежать инфицирования вирусом можно посредством вакцинации, TagilCity.ru информирует, как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области. Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

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