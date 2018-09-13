С крестами и оградками: опасное кладбище животных найдено в сквере в Нижнем Тагиле

Кладбище домашних животных обнаружила тагильчанка, когда гуляла в сквере на Пихтовых горах. Место массового захоронения находится совсем недалеко от дороги, а через дорогу от сквера расположены многоэтажки и детский сад.

Я гуляла, прошла по тропинке от дороги метров 50-100 и оказалась в странном месте. Маленькие могилки, некоторые с оградками, с крестами, где-то просто коробки стоят. Местами просто ветками заваленные подобия холмиков. А здесь же популярное место - постоянно гуляют люди, с собаками и детьми, рассказала редакции жительница Нижнего Тагила.

На месте редакция TagilCity.ru обнаружила не один десяток могил. Место захоронения находится недалеко от дороги. Стихийное кладбище занимает площадь около 200 кв.м и распространяется вглубь леса.

Многие могилы представляют собой небольшие насыпи из камней. Некоторые оформлены с соблюдением всех атрибутов человеческого обряда: кресты, надгробия, фото на эмали, оградки, любимые игрушки животных. Повсеместно на земле разбросаны пакетики из-под кормов, которые владельцы приносят на место захоронения своих животных.

Часть животных была оставлена в картонных коробках, без захоронения в почву. На кладбище даже попадаются останки - кости, черепа, шкуры - прямо на поверхности земли.

По закону РФ захоронение трупов животных в землю запрещено из-за опасности распространения возбудителей инфекционных болезней. Сохранение экологии и чистоты грунтовых вод, а также опасная концентрация захоронений в одном месте - основные аргументы, которыми руководствуется закон, запрещающий захоронения в черте города.

Поэтому законом регламентировано, что животных можно хоронить только после кремации. Трупы животных и птиц являются биологическими отходами, правила утилизации и уничтожения которых утверждены приказом главного государственного ветеринарного инспектора РФ от 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469. За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (ст. 10.8 КоАП РФ), штраф для физических лиц в размере от 4 000 до 5 000 руб.

Собак, погибших от вируса, нельзя хоронить в земле, поскольку тело питомца и земля вокруг него станет источником заражения. Даже если учитывать города с очень густым собачьим населением, погибшие своей смертью питомцы (захороненные в земле) не несут такой угрозы, как захоронения сконцентрированные в одном месте. Массовые захоронения вблизи подземных источников действительно могут нанести вред растениям, животным и людям, говорит ветеринарный врач из Нижнего Тагила.

Захоронение трупов животных считается нарушением санитарно-эпидемиологических норм, так как они могли болеть при жизни. Также опасен трупный яд, который может вызвать отравление.

Если вы закопали собак у себя на огороде - это ваши проблемы, то есть, кушайте морковку, взращенную трупным ядом. Те, кто закапывают в лесочке, создают стихийное кладбище - они абсолютно не знакомы с какими-то ветеринарными и санитарными правилами. А зимой вообще никто ничего не копает, земля промерзшая. Так, сверху закидают снежком, и ладно. Нельзя закапывать животных! Только кремация! Люди у нас в этом плане в большинстве своем безграмотные - никто никогда ничего не читал. Нехорошо это и с этической точки зрения – труп могут выкопать другие животные, а лицезреть разбросанные кости - не всем приятно, пояснила владелица приюта для животных Диана Гордеева.

Собеседники редакции TagilCity.ru говорят о финансовых причинах возникновения стихийных захоронений животных, поскольку кремация и утилизация животных - платная услуга. И многие люди просто хоронят умерших питомцев в соседнем сквере с целью сэкономить. Многие не знают законы и правила содержания животных, не думают об опасности последствий.

Когда люди заводят животное, они должны четко понимать, что это ответственность не только при его жизни, но и после его смерти. Ведь при жизни на прививки водят, ветуслугами пользуются, деньги за это платят. Для многих питомцы становятся членами семьи. А после гибели животного хотят и проводить друга достойно, но и малой кровью в плане финансовых трат отделаться. Так не бывает. А в данном случае, многие просто несут на Пихтовку, зная, что есть такое место, а насколько это законно и безопасно – не задумались. Не очень будет приятно, когда ты с ребенком гуляешь, а вокруг зрелищно останки лежат. Опасен и трупный яд, потому что он на поверхности. Это, прежде всего, ответственность и чистоплотность владельцев, поделился ветеринарный врач.

В подобных случаях в целях сохранения санитарных норм проводится очистка и обработка почвы на территории захоронения.