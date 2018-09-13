Снова менингит: два класса школы №171 в Екатеринбурге закрыты на карантин
Сегодня, 12:15Здоровье и экология
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Менингит выявлен у двух учеников школы №171 в Екатеринбурге. Классы, в которых учились дети, закрыты на карантин.
Сюжеты: Екатеринбург
Еще в одной школе Екатеринбурга подтвердился диагноз менингита у двух учеников. Известно, что дети учились в разных классах. Оба сейчас находятся на карантине.
Специалисты проводят эпидемиологическое расследование и дезинфекцию помещений.
Ранее вспышка менингита была зафиксирована в гимназии №5. Там заболели пять учеников одного класса, пишет Znak.
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