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#домахорошо
Снова менингит: два класса школы №171 в Екатеринбурге закрыты на карантин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снова менингит: два класса школы №171 в Екатеринбурге закрыты на карантин

Сегодня, 12:15Здоровье и экология
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